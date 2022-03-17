Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Очільниця МЗС Великої Британії зауважила – якщо Путін виграє війну, то він захоче піти далі. Тому його необхідно зупинити за будь-яку ціну.
Трасс додала, що Володимир Путін – це справжня загроза, з якою зіткнувся світ, тому дуже важливо зупинити його.
Відповідаючи на питання, що міністерка має на увазі під словами “за будь-яку ціну”, Ліз Трасс відповіла, що потрібно запровадити ще більше санкцій проти РФ.
“Зараз ми посилаємо Україні протиповітряну зброю. Ми не хочемо, щоб цей конфлікт зайшов далі, тому повинні зараз дати жорстку відповідь”, – наголосила Трасс.
Міністерка додала, що Велика Британія повинна співпрацювати з усіма країнами світу. За її словами, з позицією деяких країн вони не погоджуються, проте всі згодні з тим, що неможна просто спостерігати, як Росія зневажає суверенітет іншої країни.
- Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, Росія лише вдає спроби перемовин про припинення війни.
- Також повідомлялось, що президент країни-агресора Володимира Путіна готовий провести перемовини із лідером України Володимиром Зеленським. Турецька сторона агітувала за проведення зустрічі ще до початку бойових дій з боку РФ.
- Раніше радник голови Офісу президента та перемовник від української делегації Михайло Подоляк підбив проміжні підсумки перемовин з російською стороною.
- Окрім цього, п’ятий президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зауважив, що перемовини між президентами України та РФ повинні проводитись з залученням провідних лідерів світу.
- Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Захід у 2014 році занадто спокійно зреагував на анексію Криму Росією та вторгнення на Донбас, тим самим дозволивши російській владі продовжувати агресію.