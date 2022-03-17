Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що скептично ставиться до мирних перемовин між Україною та Росією. За її словами, перемовини будуть успішними, якщо президент РФ Володимир Путін виведе російські війська з України.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Очільниця МЗС Великої Британії зауважила – якщо Путін виграє війну, то він захоче піти далі. Тому його необхідно зупинити за будь-яку ціну.

Трасс додала, що Володимир Путін – це справжня загроза, з якою зіткнувся світ, тому дуже важливо зупинити його.

Відповідаючи на питання, що міністерка має на увазі під словами “за будь-яку ціну”, Ліз Трасс відповіла, що потрібно запровадити ще більше санкцій проти РФ.

“Зараз ми посилаємо Україні протиповітряну зброю. Ми не хочемо, щоб цей конфлікт зайшов далі, тому повинні зараз дати жорстку відповідь”, – наголосила Трасс.

Міністерка додала, що Велика Британія повинна співпрацювати з усіма країнами світу. За її словами, з позицією деяких країн вони не погоджуються, проте всі згодні з тим, що неможна просто спостерігати, як Росія зневажає суверенітет іншої країни.