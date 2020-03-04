Про це Щуріков повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“У наглядовій раді Одеського припортового заводу знову зміни. Фонд (держмайна – Ред.) прибрав з наглядової ради ОПЗ “варягів” Войтенка і Рубана, які намагалися взяти під контроль завод”, – написав він.
В той же час Щуріков опублікував фотографію наказу Фонду державного майна про заміну членів наглядової ради ОПЗ Войтенка Владислава Сергійовича і Рубана Ігоря Васильовича.
У наказі також йдеться про те, що замість Войтенка і Рубана до наглядової ради Одеського припортового заводу вводяться начальник відділу організації роботи наглядових рад Фонду держмайна Людмила Йосипенко та позаштатний радник голови Фонду держмайна Олександр Васильченко.
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