В НАБУ повторно вимагають, щоб СБУ віддала їм екссуддю Чауса

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У бюро зауважують, що приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцеперебування Чауса, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень.
Хоча НАБУ не називає імені Чауса, очевидно, що мова йде саме про нього. У бюро додають, що йдеться про екссуддю, якого 30 липня виявили на Вінниччині. У серпні 2016 року детективи оголосили Чауса у розшук. В березні 2017 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
“КПК України передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону”, – заявляє НАБУ.
Наголошується, що 1 серпня 2021 року детективи надіслали до СБУ та Офісу генпрокурора вимогу про негайне доставлення Чауса в НАБУ, оскільки він є підозрюваним у справі НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК України.
2 серпня 2021 року у зв’язку із тим, що СБУ не забезпечило явку Чауса до НАБУ, було надіслано повторну вимогу із повістками про виклик підозрюваного.
“Вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у заяві.
Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.
Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.
Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що “ця історія точно не має відношення до Офісу президента”.
2 серпня народний депутат, колишній член фракції “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.
Речник президента Сергій Никифоров заявив: “Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”.
Хто такий Чаус?
Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.
Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.
Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.
Викрадення Чауса
3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.
Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.
Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.
Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.
- Українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.
- В липні стало відомо, що Молдова завершила розслідування справи щодо викрадення Миколи Чауса. За словами генерального прокурора Молдови Олександр Стояногло, правоохоронці “визначили людей зі спецструктур в Україні, які також брали участь” у викраденні.