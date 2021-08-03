В НАБУ повторно вимагають, щоб СБУ віддала їм екссуддю Чауса

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У бюро зауважують, що приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцеперебування Чауса, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень.

Хоча НАБУ не називає імені Чауса, очевидно, що мова йде саме про нього. У бюро додають, що йдеться про екссуддю, якого 30 липня виявили на Вінниччині. У серпні 2016 року детективи оголосили Чауса у розшук. В березні 2017 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

“КПК України передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону”, – заявляє НАБУ.

Наголошується, що 1 серпня 2021 року детективи надіслали до СБУ та Офісу генпрокурора вимогу про негайне доставлення Чауса в НАБУ, оскільки він є підозрюваним у справі НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК України.

2 серпня 2021 року у зв’язку із тим, що СБУ не забезпечило явку Чауса до НАБУ, було надіслано повторну вимогу із повістками про виклик підозрюваного.

“Вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у заяві.