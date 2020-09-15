Депутати "Слуги народу" підозрюють, що історія з нардепом Олександром Юрченком не останнє розслідування комітетських справ.

Про це вони у вівторок переписувалися в партійному чаті, який потрапив в об’єктиви фотографа Букв.

В рамках цієї дискусії голова енергетичного комітету Андрій Герус дав розлоге пояснення, що зелений тариф (правки по якому мав внести за гроші Юрченко) на спалювання сміття багато років лобіюється бізнесменом Ігорем Тинним.

Герус вказав, що він проти зеленого тарифу на сміття і навів як доказ свою колонку на Цензорі та надав рішення комітету з цього питання. Також він висловив занепокоєння, що історія може дискредитувати законопроєкт, “бо цей весь корупційний скандал стосується не закону, а правок щодо зеленого тарифу” на спалення сміття».

Дехто з депутатів подякував Герусу за пояснення, а дехто пожартував: “в НАБУ так і розкажеш, в принципі переконливо”.