Про це вони у вівторок переписувалися в партійному чаті, який потрапив в об’єктиви фотографа Букв.
В рамках цієї дискусії голова енергетичного комітету Андрій Герус дав розлоге пояснення, що зелений тариф (правки по якому мав внести за гроші Юрченко) на спалювання сміття багато років лобіюється бізнесменом Ігорем Тинним.
Герус вказав, що він проти зеленого тарифу на сміття і навів як доказ свою колонку на Цензорі та надав рішення комітету з цього питання. Також він висловив занепокоєння, що історія може дискредитувати законопроєкт, “бо цей весь корупційний скандал стосується не закону, а правок щодо зеленого тарифу” на спалення сміття».
Дехто з депутатів подякував Герусу за пояснення, а дехто пожартував: “в НАБУ так і розкажеш, в принципі переконливо”.
- Як відомо, Антикорупційне бюро у вівторок оприлюднило відео, де довірена особа нардепа Олександра Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 тисяч доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.
- На відео також присутній і Юрченко, який готовить про «плюшки», які він хоче отримати за роботу. В записаному відео нардеп говорить, що за правки по зеленому тарифу в попередньому законі депутати отримали по 80 тисяч доларів.
- 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами.
- Суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом від “Слуги народу” Олександром Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.
- Напередодні голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Олександр Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.