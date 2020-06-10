Перемогу в номінації “Краща монета року” за 2019 рік присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет “Пектораль”.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

“У номінації “Краща монета року” перемогу присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет “Пектораль” (срібло, номіналом кожної монети 10 гривень). Автори ескізів цих монет-переможниць – художниця Наталія Фандікова. Скульптори – Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов”, – йдеться в повідомленні.

У номінації “Краще розкриття теми” перемогу здобула пам’ятна монета “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (нейзильбер, номінал монети 5 гривень). Автори ескізів цієї монети – художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Дем’яненко.

Конкурс “Краща монета року України” проводиться щорічно з 2005 року і відбувається у два етапи. Перший етап конкурсу, протягом якого проголосувало більше двох тисяч осіб, тривав з 3 лютого до 6 квітня цього року. На другому етапі конкурсу таємним електронним голосуванням члени спеціально створеної комісії визначили кращі монети 2019 року у двох номінаціях.

Цьогоріч переможців серед пам’ятних монет, що вийшли до фіналу конкурсу, обирали представники Національного банку України, Національної академії наук України, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, національних музеїв, експерти з образотворчого мистецтва і нумізматики.