У 2019 фальшивомонетники найчастіше виготовляли та розповсюджували купюри номіналом 500 та 100 гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, банкноти нового покоління гривні (номіналами 20, 50, 100, 500 та 1000 гривень, які Національний банк ввів в обіг у 2015 — 2019 роках) мають посилену систему захисту, що ускладнює можливість їх підробки. Це позначається на рівні підробки банкнот по країні та, як результат, він залишається низьким.

На кожен мільйон гривень минулого року припадало в середньому 2,9 підроблених банкнот. Найбільшою популярністю серед фальшивомонетників користувалися купюри старого зразка — 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року.

“Їхня кількість становила майже 65% та 15% загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно”, — зазначили в Нацбанку.

Серед вилучених з обігу в 2019 році фальшивих банкнот іноземної валюти переважали долари США — близько 75% загальної кількості. При цьому в абсолютній більшості (96%) випадків підробленими виявлялися купюри номіналом 100 доларів.