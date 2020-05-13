У Національному банку України розтлумачили, чому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (так званий "антиколомойський закон") є важливим для банківської системи.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України у Facebook.

“Рада сказала остаточне “прощавай” збанкрутілим банкам “зомбі”! Сьогодні 270 депутатів ухвалили багатостраждальний банківський законопроєкт №2571-д”, – йдеться у повідомленні.

В НБУ відзначили, що цей законопроєкт зробить невідворотнім виведення банків з ринку. “Після очистки банківського сектору у 2014-2016 роках, акціонери збанкрутілих банків через суди намагаються повернути свої банки “до життя”. Відтепер такі “зомбі” банки не зможуть повернутися на ринок. Якщо Національний банк приймає рішення про виведення банку, то воно не може бути скасоване судом”, – пояснили в Нацбанку.

Там також стверджують, що власник банку не зможе повернути банк собі та не зможе відновити його роботу. “У всьому цивілізованому світі немає опції “реанімація збанкрутілих банків”. І в Україні теж її немає. Вкладник повинен розуміти статус банку, а не гадати: Чи банк перебуває в ліквідації, чи вже ні?!”, – додали в НБУ.

Проте, в регулятор наголосили, що власник банку зможе піти до суду і доводити незаконність рішення НБУ. Якщо він доведе свою правоту, тоді він має право на отримання компенсації збитків. Для цього потрібно підтвердити в суді, що в банку на момент виведення з ринку лишався якийсь капітал.

“Роль судової системи залишається визначальною! Для того, щоб процес був прозорим, суд залучатиме незалежного арбітра, який доведе чи спростує наявність там капіталу. Цим арбітром буде міжнародний аудитор, якого обиратиме суд. Підрахований аудитором обсяг капіталу (якщо він, звісно, є), власник може отримати назад у грошовій формі. Також він може претендувати на компенсацію упущеної вигоди і моральні збитки. Ми дякуємо Верховній Раді за відповідальність та підтримку цього закону!”, – резюмували в НБУ.