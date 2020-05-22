У Національній гвардії України підтвердили загибель трьох своїх військовослужбовців під час трагічного інциденту зі стріляниною в Житомирській області.

Про це поінформували в пресслужбі НГУ.

Як відомо, в ніч на 22 травня (близько 01:00) в селі Новоселиця Попільнянського району місцевий житель, орендар водоймища, під час конфліктної ситуації з відпочивальниками здійснив низку пострілів з мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали семеро людей.

За попередньою версією, інцидент міг статися в результаті конфлікту між ними.

Серед загиблих є і військовослужбовці Національної гвардії України. Як поінформували в пресслужбі НГУ, загинув військовослужбовець за контрактом Бригади швидкого реагування старший сержант Віталій Вульчин, а також двоє військовослужбовців за контрактом військової частини 3066 молодший сержант Мамиченко В. Л. та старший солдат Москалець О. В.

“Військовослужбовці знаходилися у відпустці, яка була їм надана після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС”, – йдеться в повідомленні.

На Facebook-сторінці Бригади швидкого реагування Національної гвардії сказано, що Вульчин щойно повернувся з фронту, де 8 місяців захищав країну від російсько-окупаційних військ. Він був застрелений уві сні.

Раніше в прокуратурі Житомирської області повідомляли, що, за попередньою інформацією, серед убитих – колишні учасники АТО і волонтери.

Поліція вже почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох і більше осіб). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зі свого боку Офіс генерального прокурора взяв під контроль цю справу.

“За даними слідства, подія сталася близько першої ночі 22 травня неподалік водойми, що у селі Новоселиця Попільнянського району. Між орендарем ставка і групою осіб виник конфлікт, під час якого орендар водойми із мисливської рушниці смертельно поранив 7 чоловіків. За попередньою інформацією, серед них – колишні учасники АТО, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.

Наразі орендаря водойми затримано, мисливську рушницю вилучено. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи та експертно-криміналістична лабораторія Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Встановлюються причини конфлікту та обставини скоєння кримінального правопорушення”, – поінформували у відомстві.