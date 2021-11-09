Українські правоохоронці лише за останні два тижні відкрили 210 кримінальних проваджень за підробку документів про вакцинацію від коронавірусу та результати COVID-тестів.

Про це розповів очільник Національної поліції Ігор Клименко в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“За ці два тижні протоколів складено близько 4800, постанов майже 27 тисяч: це що стосується дотримання маскового режиму. Ну і лише за підроблення COVID-документів за два тижні відкрито 210 кримінальних проваджень”, – сказав він.

Загалом же від початку 2021 року уже відкрито 1171 кримінальне провадження за підробку COVID-тестів та довідок про вакцинацію. За цей час 539 осіб отримали повідомлення про підозру, 425 справ були скеровані до суду.

Також Клименко зазначив, що в Україні зараз за дотриманням карантинних обмежень стежать 1400 мобільних рейдових груп. Крім них такий контроль паралельно з основною роботою здійснюють патрульна поліція і дільничні офіцери поліції – тобто ще 12 тисяч правоохоронців.

За його словами, громадяни не завжди спокійно реагують на перевірки. Тому часто після заперечень людей доводиться пояснювати, що правоохоронці мають на це повноваження.

“Є постанова Кабінету Міністрів України, яка надає право працівникам поліції перевіряти COVID-сертифікати і дотримання карантинних режимів. Є стаття 117 Конституції України, яка говорить про те, що рішення, розпорядження та постанови Кабміну є обов’язковими до виконання. Тож ми чітко виконуємо рішення Кабінету міністрів України і роз’яснюємо ці норми громадянам”, – зазначив Ігор Клименко.

Від початку карантину в Україні поліціянти уже склали 112 156 протоколів за порушення карантинних заходів. За цей час зареєстрували 2526 кримінальних проваджень.