У всіх підрозділах Національної поліції України цілодобово функціонуватиме система контролю Сustody Records, яка призначена здійснювати моніторинг дій всіх посадових осіб.

Про це повідомили у МВС.

“Називатиметься вона (система контролю – ред.) Сustody Records. Механізм – онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7. На даний час відбувається апробація даного пілотного проекту у поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції”, – пояснив міністр внутрішніх справ Аваков.

Для запровадження такого проекту в усіх підрозділах поліції у державі необхідно, за попередніми підрахунками, понад 20 млн євро.

“Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і в той же час – системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу”, – додав він.