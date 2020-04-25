22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень на цвинтарях під час поминальних днів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних і Київської міської державної адміністрації за участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, окремих місць поховань традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, згідно з постановою Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 2020 “Щодо протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні”, місцевим органам влади рекомендується закрити для відвідування кладовища, крім випадків поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.

Поліція разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, як повідомляють в Нацполіції, поблизу кладовищ чергуватимуть посилені патрулі.

“При цьому основне завдання правоохоронців – це проведення роз’яснювальної роботи щодо заборони відвідувань місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень, адже ці заходи спрямовані на збереження здоров’я і життя людей”, – наголосили в поліції.