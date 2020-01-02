Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко.
“Гарантовані доходи від транзиту значно перевищують (маржинальні) витрати на транзит. Тобто від цього Україна виграє, а не програє. Ті, хто кажуть, що при цих обсягах транзит буде збитковим, швидше за все, не розуміються в економіці транспортування газу. Або просто хочуть покритикувати “, – написав він.
Також Вітренко наголосив, що розміри плати за транзит російського газу за контрактом є конфіденційною інформацією.
Однак, за його словами, при загальному обсязі гарантованих потужностей за тисячу кубометрів потужностей російський “Газпром” буде платити не менше 32 доларів.
Вітренко також підкреслив, що якщо газопровід “Північний потік-2” не добудують, то обсяги транзиту через територію України зростуть.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.