В "Нафтогазі" розповіли, що доходи від транзиту російського газу по новому контракту значно перевищують витрати.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

“Гарантовані доходи від транзиту значно перевищують (маржинальні) витрати на транзит. Тобто від цього Україна виграє, а не програє. Ті, хто кажуть, що при цих обсягах транзит буде збитковим, швидше за все, не розуміються в економіці транспортування газу. Або просто хочуть покритикувати “, – написав він.

Також Вітренко наголосив, що розміри плати за транзит російського газу за контрактом є конфіденційною інформацією.

Однак, за його словами, при загальному обсязі гарантованих потужностей за тисячу кубометрів потужностей російський “Газпром” буде платити не менше 32 доларів.

Вітренко також підкреслив, що якщо газопровід “Північний потік-2” не добудують, то обсяги транзиту через територію України зростуть.