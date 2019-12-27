В "Нафтогаз України" заявили, що переговори по газу між Росією і Україною на даний момент ще тривають.

Про це повідомляє прес–служба “Нафтогазу“ в Facebook.

При цьому в “Нафтогазі“ уточнили, що заява російського міністра Олександра Новака про угоди між Росією і Україною стосується домовленостей, які були досягнуті ще 20 грудня в Мінську.

“Звертаємо увагу ЗМІ, в сьогоднішній заяві на “РИА-Новости” є посилання на домовленості 20 грудня. Якщо буде нова інформація, ми її повідомимо. Поки переговори тривають“, – сказано в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.