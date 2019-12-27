Про це повідомляє прес–служба “Нафтогазу“ в Facebook.
При цьому в “Нафтогазі“ уточнили, що заява російського міністра Олександра Новака про угоди між Росією і Україною стосується домовленостей, які були досягнуті ще 20 грудня в Мінську.
“Звертаємо увагу ЗМІ, в сьогоднішній заяві на “РИА-Новости” є посилання на домовленості 20 грудня. Якщо буде нова інформація, ми її повідомимо. Поки переговори тривають“, – сказано в повідомленні.
Як раніше повідомлялося, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.
- Також повідомлялося, що Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу.
- Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель розповів подробиці договору щодо газу між Україною і Росією.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.