Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу в Facebook.

При цьому в Нафтогазі уточнили, що заява російського міністра Олександра Новака про угоди між Росією і Україною стосується домовленостей, які були досягнуті ще 20 грудня в Мінську.

Звертаємо увагу ЗМІ, в сьогоднішній заяві на РИА-Новостиє посилання на домовленості 20 грудня. Якщо буде нова інформація, ми її повідомимо. Поки переговори тривають, сказано в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.