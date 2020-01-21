У Національному агентстві з попередження корупції не зацікавилися дорогим подарунком нардепа "Опозиційною платформи - За життя" Григорія Сурксіса голові СБУ Івану Баканова в честь святкування ювілею політика.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

У НАЗК заявили, що журналісти, повідомивши про подаровану Баканову рамку за 15 тисяч, надали дані, які “не містять об’єктивних і достовірних відомостей”.

“Викладена в повідомленні інформація щодо можливого порушення вимог щодо отримання подарунків ґрунтується на матеріалах журналістського розслідування програми “Схеми: корупція в деталях”, які в свою чергу не містять об’єктивних і достовірних відомостей про факт отримання подарунка головою Служби безпеки України Бакановим І.Г.”, – відповіли журналістам в НАЗК.

Також у відомстві зазначили, що інформація про подарунок Баканову, що стосується його вигляду і вартості, це лише “припущення журналістів”, в якому немає посилань на джерела його отримання.

“З огляду на викладене вище для вжиття заходів реагування з боку Національного агентства як спеціального уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за фактами, наведеними в повідомленні, немає підстав”, – підсумували у відомстві.

Раніше повідомлялося, що якщо Баканов отримав в подарунок фотографію з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 тисяч гривень, він порушив окремі статті цього закону. За порушення цих правил глава СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень і конфіскацію дорогою фоторамки.