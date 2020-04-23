Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, агентство направило запит до ДБР з приводу наявності конфлікту інтересів у справах Майдану, про які стало відомо тільки після висвітлення інформації про підозру екснардепці Тетяні Чорновіл.

“До нас раніше звертався Бабіков, оскільки він сам не зацікавлений в тому, щоб отримати протокол від НАЗК про конфлікт інтересів. Ми йому роз’яснили, що фактично має місце потенційний конфлікт інтересів”, – заявив Новіков.

При цьому голова НАЗК додав, що цей потенційний конфлікт стане реальним тільки якщо Бабіков стане в.о. директора ДБР і почне приймати будь-які рішення щодо тих справ, де він раніше був захисником, або стосовно тих людей, які ведуть ці справи.