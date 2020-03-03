Про це повідомили на сайті відомства.
Гаряча лінія працює з 2 березня.
Зателефонувавши, громадянин може отримати відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з їх реєстром декларацій.
Дзвонити можна по буднях з 8 ранку до 6 вечора.
На деякі питання відповіді можна буде отримувати в автоматичному режимі цілодобово.
Також на сайті декларанти зможуть писати свої питання в спеціальну електронну форму.
У НАЗК нагадали, що інформація щодо заповнення декларацій на постійній основі розміщується в публічному Telegram-каналі НАЗК і на офіційній сторінці в Facebook.
- У 2018 році громадянами України задекларовано доходів на 101,8 мільярда гривень.