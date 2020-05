Про це повідомили на сайті NASA.

20 травня відбудуться випробування напередодні польоту. Це буде перший запуск з головного космодрому за майже десятиліття. Раніше запуск здійснювали в 2011 році.

Безпосередньо 27 травня має відбутися запуск SpaceX Demonstration Mission 2. Це буде перший пілотований випробувальний політ до Міжнародної космічної станції багаторазового космічного корабля Dragon V2.

До складу екіпажу увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

Запуск космічного корабля забезпечить ракета Falcon 9.

On May 20, @AstroBehnken and @Astro_Doug will depart @NASA_Johnson and arrive at Kennedy where they will stay for the week leading up to their launch to the @Space_Station on May 27.

Learn more about @NASA and @SpaceX‘s preparations to #LaunchAmerica: https://t.co/d1YYeACVXw pic.twitter.com/bcuWUOmA1u

