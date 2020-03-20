Голова космічного агентства NASA Джим Бріденстайн розпорядився тимчасово закрити два ракетні заводи після того, як у співробітника діагностували COVID-19. Крім цього, в агентстві допускають, що відкладуть політ на Місяць через пандемію.

Про це повідомляє Reuters.

На даний момент прийнято рішення призупинити роботу двох ракетних заводів: складального центру Michoud в Новому Орлеані і космічного центру Stennis в сусідньому окрузі Хенкок, штат Міссісіпі.

При цьому, керівництво NASA не заперечує, що пандемія коронавируса завдала удару по планах США по поверненню американців на Місяць до 2024 року.

“Ми розуміємо, що це буде мати наслідки для місій NASA, але оскільки наші команди працюють над аналізом повної картини і зниженням ризиків, ми розуміємо, що нашим головним пріоритетом є здоров’я і безпека робочої сили NASA”, – сказав Бріденстайн.

Як довго триватимуть карантинні заходи Бріденстайн не уточнив. За його словами, точно буде припинено виробництво і тестування систем Space Launch System і Orion.

Також в NASA зазначили, що якщо все ж доведеться відкласти політ на Місяць, то, автоматично, доведеться відкласти і політ на Марс.