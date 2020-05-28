Після скасованого польоту на МКС екіпаж космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon вже повернувся в підготовчий центр NASA.

Про наступну дату та умови для запуску повідомили на сайті NASA.

Спочатку астронавтів спробують відправити на Міжнародну космічну станцію 30 травня о 22:22 за київським часом.

Якщо ж 30 травня запустити космічний корабель не вдасться, то захід перенесуть на 31 травня 22:00 за Києвом.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

“Я думаю, що наші команди працювали дійсно вражаюче. Вони разом ухвалювали правильні рішення”, – заявив з цього приводу очільник NASA Джим Бріденстайн.

У SpaceX повідомили, що трансляція запуску розпочнеться за чотири години до старту.

27 травня NASA і SpaceX повинні були відправити в космос корабель Crew Dragon. На борту ракети-носія були двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

Політ був запланований на 23:33 за київським часом. Ракета повинна була стартувати з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту. Причина – погодні умови.