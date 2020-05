Про наступну дату та умови для запуску повідомили на сайті NASA.

Спочатку астронавтів спробують відправити на Міжнародну космічну станцію 30 травня о 22:22 за київським часом.

Якщо ж 30 травня запустити космічний корабель не вдасться, то захід перенесуть на 31 травня 22:00 за Києвом.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

