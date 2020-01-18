Дослідники NASA знайшли спосіб створення будівельного матеріалу з грибних організмів. Цей матеріал можна було б використовувати для будівництва житла під час експедицій на Марс і Місяць.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Вчені з Каліфорнії (США) пояснюють, що основним будівельним матеріалом повинен стати міцелій. Це гриб, який буде кріпитися до жорсткого каркаса з синтетичних матеріалів. Щоб створити “цеглину”, стіни повинні складатися з трьох шарів. Перший – це лід, який буде захищати від сонячної радіації. Другий шар – ціанобактерії, які поглинають воду з крижаної частини і виробляють кисень для космонавтів і поживні речовини. Третій шар – волокна міцелію, що дозволяють сформувати жорсткі стіни, не даючи іншим мікроорганізмам проникнути або всередину, або назовні.

Міцелій також можна буде використовувати для освітлення, очищення води, регуляції режиму вологості і регенерації.

“Зараз традиційні проекти місця існування на Марсі схожі на черепаху – переносимо наші будинки за спиною – це надійний план, але з величезними витратами енергії. Замість цього ми можемо використовувати міцелію для вирощування цих середовищ існування самі, коли доберемося туди”, – сказала Лінн Ротшильд, головний дослідник проекту на ранній стадії.

Щоб гриби росли, після прибуття на Марс і Місяця досить буде взяти базову структуру і додати води. За рахунок цього гриби будуть активно рости, створюючи будматеріал для майбутнього житла. При цьому, спосіб створення будматеріалів з грибів не вплине на екосистему іншої планети, не забруднюючи навколишнє середовище.

На даний момент вчені продовжують проводити експерименти, оскільки у них ще немає відповідей, як довго буде створюватися один “цеглина”, яким чином цей процес можна прискорити, а також – як створити умови для швидкого розмноження грибів на інший планеті.