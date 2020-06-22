Про це повідомили в NASA.

На думку астрономів, вивчення супутника Нептуна Тритона дозволить краще зрозуміти, як розвивалися планети в нашій галактиці.

Місія може називатися Trident і буде досліджувати магнітне поле для визначення наявності океану, а також вимірювати активність шлейфів гейзерів на супутнику.

При цьому дослідження може бути заплановано на осінь 2025 року.

Відзначається, що супутник Тритон відомий тим, що обертається в протилежному Нептуну напрямку, а його іоносфера активніша в 10 разів, ніж у будь-якого іншого супутника планет в Сонячній системі.

Уточнюється, що Тритон має дуже низьку температуру поверхні, а також свою розріджену атмосферу, що складається з азоту з домішками чадного газу і метану. Сьогоднішні дослідження дозволяють припустити, що на поверхні цього супутника існують сезонні вітри.

При цьому раніше інженер місії NASA з вивчення Сатурна Джанель Веллсон заявляла, що Тритон теоретично може розглядатися для майбутньої колонії людства в космосі.

“Титан – єдине місце, крім Землі, на поверхні якого є рідина у вигляді озер і морів. Ця рідина зроблена з метану, але, озброївшись правильним захисним спорядженням, теоретично там можна плавати без шкоди”, – сказала вона.