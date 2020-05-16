Про це директор NASA Джим Брайденстайн повідомив в Twitter.
Він зазначив, що США розраховують на співпрацю з декількома країнами.
“Коли ми знову доберемося до Місяця, важливо мати базову основу для досліджень, з якою всі згодні. І якщо ви згодні з цими принципами, звичайно, ми були б раді, якщо ви візьмете участь в програмі “Артеміда”. NASA розробляло правила разом з Державним департаментом і Національною радою з космосу”, – заявив Брайденстайн.
It’s a new dawn for space exploration! Today I’m honored to announce the #Artemis Accords agreements — establishing a shared vision and set of principles for all international partners that join in humanity’s return to the Moon. We go, together: https://t.co/MnnskOqSbU pic.twitter.com/aA3jJbzXv2
— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 15, 2020
Документ отримав назву “Угода Артеміди”. Це нові стандарти і принципи з дослідження Місяця. Крім дослідження супутника Землі, США планують визначити, як добувати ресурси з його поверхні і способи захисту “об’єктів спадщини”.
Угоду названо на честь американської місячної програми “Артеміда”.
При розробці угоди США взяли за основу договори по космосу 1967 року. Їх метою стане “створення безпечного і прозорого середовища, яке полегшить дослідження, наукову і комерційну діяльність на Місяці для всього людства”.
Принципи освоєння Місяця від NASA
Всі принципи оприлюднено на офіційному сайті агентства.
Згідно з програмою, планується здійснити висадку першої жінки і наступного чоловіка на Місяці в 2024 році.
- Мирні цілі (діяльність буде проводитися в мирних цілях відповідно до принципів Договору по космосу).
- Прозорість (країни-партнери Artemis Accords повинні дотримуватися цього принципу шляхом публічного опису власної політики і планів).
- Взаємодія (країн-партнерів закликають використовувати відкриті міжнародні стандарти, розробляти нові стандарти, коли це необхідно, і прагнути підтримувати функціональну сумісність).
- Екстрена допомога (NASA і країни-партнери будуть відповідальні за порятунок і повернення космонавтів і запущених об’єктів).
- Реєстрація космічних об’єктів (Artemis Accords підсилює критичний характер реєстрації).
- Публікація наукових даних (партнери Artemis Accords погодяться взяти приклад NASA, оприлюднивши свої наукові дані, щоб гарантувати, що весь світ може отримати вигоду з подорожі і дослідження Artemis).
- Захист спадщини (захист історичних місць і артефактів буде так само важлива в космосі, як і на Землі).
- Космічні ресурси (можливість отримувати і використовувати ресурси на Місяці, Марсі та астероїдах матиме вирішальне значення для забезпечення безпечного і постійного освоєння космосу. Видобуток і використання космічних ресурсів можуть і будуть здійснюватися під егідою Договору по космосу з особливим наголосом на статті II, VI і XI).
- Припинення діяльності (NASA і країни-партнери будуть надавати публічну інформацію про місце і характер операцій, яка інформуватиме про масштаби “зон безпеки”).
- Утилізація орбітального сміття та космічних апаратів (NASA і країни-партнери погодяться планувати зменшення орбітального сміття, включаючи безпечну, своєчасну і ефективну утилізацію сміття і космічних кораблів в кінці їх місій).
- Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився виділити додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Фінансування отримає NASA.