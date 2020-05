Про це директор NASA Джим Брайденстайн повідомив в Twitter.

Він зазначив, що США розраховують на співпрацю з декількома країнами.

“Коли ми знову доберемося до Місяця, важливо мати базову основу для досліджень, з якою всі згодні. І якщо ви згодні з цими принципами, звичайно, ми були б раді, якщо ви візьмете участь в програмі “Артеміда”. NASA розробляло правила разом з Державним департаментом і Національною радою з космосу”, – заявив Брайденстайн.

It’s a new dawn for space exploration! Today I’m honored to announce the #Artemis Accords agreements — establishing a shared vision and set of principles for all international partners that join in humanity’s return to the Moon. We go, together: https://t.co/MnnskOqSbU pic.twitter.com/aA3jJbzXv2

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 15, 2020