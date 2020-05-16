У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) представили оновлені принципи освоєння Місяця.

Про це директор NASA Джим Брайденстайн повідомив в Twitter.

Він зазначив, що США розраховують на співпрацю з декількома країнами.

“Коли ми знову доберемося до Місяця, важливо мати базову основу для досліджень, з якою всі згодні. І якщо ви згодні з цими принципами, звичайно, ми були б раді, якщо ви візьмете участь в програмі “Артеміда”. NASA розробляло правила разом з Державним департаментом і Національною радою з космосу”, – заявив Брайденстайн.

It’s a new dawn for space exploration! Today I’m honored to announce the #Artemis Accords agreements — establishing a shared vision and set of principles for all international partners that join in humanity’s return to the Moon. We go, together: https://t.co/MnnskOqSbU pic.twitter.com/aA3jJbzXv2 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 15, 2020

Документ отримав назву “Угода Артеміди”. Це нові стандарти і принципи з дослідження Місяця. Крім дослідження супутника Землі, США планують визначити, як добувати ресурси з його поверхні і способи захисту “об’єктів спадщини”.

Угоду названо на честь американської місячної програми “Артеміда”.

При розробці угоди США взяли за основу договори по космосу 1967 року. Їх метою стане “створення безпечного і прозорого середовища, яке полегшить дослідження, наукову і комерційну діяльність на Місяці для всього людства”.

Принципи освоєння Місяця від NASA

Всі принципи оприлюднено на офіційному сайті агентства.

Згідно з програмою, планується здійснити висадку першої жінки і наступного чоловіка на Місяці в 2024 році.

Мирні цілі (діяльність буде проводитися в мирних цілях відповідно до принципів Договору по космосу). Прозорість (країни-партнери Artemis Accords повинні дотримуватися цього принципу шляхом публічного опису власної політики і планів). Взаємодія (країн-партнерів закликають використовувати відкриті міжнародні стандарти, розробляти нові стандарти, коли це необхідно, і прагнути підтримувати функціональну сумісність). Екстрена допомога (NASA і країни-партнери будуть відповідальні за порятунок і повернення космонавтів і запущених об’єктів). Реєстрація космічних об’єктів (Artemis Accords підсилює критичний характер реєстрації). Публікація наукових даних (партнери Artemis Accords погодяться взяти приклад NASA, оприлюднивши свої наукові дані, щоб гарантувати, що весь світ може отримати вигоду з подорожі і дослідження Artemis). Захист спадщини (захист історичних місць і артефактів буде так само важлива в космосі, як і на Землі). Космічні ресурси (можливість отримувати і використовувати ресурси на Місяці, Марсі та астероїдах матиме вирішальне значення для забезпечення безпечного і постійного освоєння космосу. Видобуток і використання космічних ресурсів можуть і будуть здійснюватися під егідою Договору по космосу з особливим наголосом на статті II, VI і XI). Припинення діяльності (NASA і країни-партнери будуть надавати публічну інформацію про місце і характер операцій, яка інформуватиме про масштаби “зон безпеки”). Утилізація орбітального сміття та космічних апаратів (NASA і країни-партнери погодяться планувати зменшення орбітального сміття, включаючи безпечну, своєчасну і ефективну утилізацію сміття і космічних кораблів в кінці їх місій).