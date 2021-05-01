Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Причина такого рішення  NASA – дві інші компанії, які хотіли отримати контракт, почали вимагати розслідування щодо проведення конкурсу. Вони вважають, що в  NASA просто переставили заявку від  SpaceX на першу позицію в списку.

Йдеться про таких учасників тендеру, як Dynetics та Blue Origin (обидві належать мільярдеру Джефу Безосу, найбагатшому чоловіку у світі).

“Рішення NASA не дає змоги конкурувати… і не тільки відкладає, а й ставить під питання повернення США на Місяць”, – сказано в заяві  Blue Origin.

Результати розгляду скарги оголосять до 4 серпня.

Компанію  SpaceX Ілона Маска обрали, як підрядника, 16 квітня. Для участі у програмі “Артеміда” NASA обрало корабель Starship.

Як зазначає агентство Reuters, за можливість взяти участь у програмі SpaceX конкурувала з компаніями Blue Origin Джеффа Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама.

На повідомлення про укладення контракту зі SpaceX Ілон Маск відреагував твітом: “NASА рулить!!”

Що відомо про програму “Артеміда”?

“Артеміда” (англ. Artemis) – фінансована урядом США пілотована космічна програма NASA із повернення людей на Місяць. Однією з цілей програми є відправка на Південний полюс Місяця “першої жінки і наступного чоловіки” (“the first woman and the next man” – відсилання до того факту, що чоловіки на Місяці в рамках програми “Аполлон” вже були). Програма “Артеміда стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці і створить фундамент для освоєння Марса.

Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. У рамках даного етапу має відбутися безпілотний політ нової потужної ракети Space Launch System (SLS) разом із космічним кораблем Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Другий етап, Artemis-2, планується на 2023 рік: корабель Orion облетить Місяць разом із екіпажем на борту.

Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на МісяцьВона запланована на 2024 рік. Її планується здійснити в районі Південного полюса супутника Землі. Два астронавти – чоловік та жінка (перша жінка-астронавт на Місяці) проведуть на поверхні супутника сім днів.

Фото: NASA

Як відомо, перша висадка астронавтів на Місяць відбулася 20 липня 1969 року, під час польоту “Аполлона-11” (в рамках американської програми пілотованих космічних польотів “Аполлон”). Першими в історії на поверхню супутника Землі ступили Ніл Армстронг і Базз Олдрін.

Всього за програмою “Аполлон” були здійснені 6 успішних висадок астронавтів на Місяць (остання – у 1972 році). Ці шість польотів на даний момент – єдині за всю історію людства, коли люди висаджувалися на іншому астрономічному об’єкті.

Фото: NASA

Програма “Артеміда” та Україна

У листопаді 2020 року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.

Україна стала дев’ятою країною-підписантом угоди по “Артеміді”. Раніше документ підписали США, Велика Британія, Італія, Канада, Австралія, Японія, Об’єднані Арабські Емірати і Люксембург.

Домовленості містять набір принципів, якими будуть керуватися держави-підписанти в рамках їх участі в програмі “Артеміда”.

Зазначалося, що підписання угоди є дуже важливим для України, тому що дозволить “реалізувати свої власні проєкти в партнерстві з провідними космічними агентствами світу”.

  • У травні минулого року в Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) представили оновлені принципи освоєння Місяця.
  • У вересні NASA представило оновлений план своєї програми Artemis (“Артеміда”), що передбачає повернення людей на Місяць. Перший етап програми, Artemis-1, запланований на 2021 рік. Третім етапом (Artemis-3) стане висадка астронавтів на Місяць.
  • У березні цього року інженер  NASA Кеті Людерс (Kathy Lueders), яка очолює програму пілотованих космічних польотів, повідомила про старт випробувань місячної капсули Orion.
  • Президент Володимир Зеленський поставив завдання до 2024 року створити в Україні власну космічну ракету-носій легкого класу.
Теги: Space X, NASA, Місяць

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