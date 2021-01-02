Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) визначило 20 найкращих знімків Землі, зроблених у 2020 році астронавтами на Міжнародній космічній станції (МКС).

Відеоролик, у якому продемонстровані кращі фото, опублікований на YouTube-каналі NASA Johnson (Космічного центру NASA імені Ліндона Джонсона).

“Чоловіки і жінки, які живуть і працюють на Міжнародній космічній станції, роблять тисячі знімків своєї рідної планети щороку. Ми попросили хлопців з відділу наук про Землю і дистанційного зондування Космічного центру імені Джонсона назвати кілька з їхніх улюблених фото 2020 року. Ось 20 кращих з них”, – йдеться у підписі до відео.

На фотографіях зображені чудові пейзажі і великі міста (наприклад, нічний Париж), лісові пожежі й екстремальні погодні явища, схід Сонця та інше.