Про це повідомляє прес-служба NASA.
За показником середньої температури в світі найспекотнішим був 2016 рік. 2019 рік посів друге місце.
Вчені також зазначили, що, починаючи з 1960 року, кожне десятиліття було тепліше, ніж попереднє. А останні п’ять років були найтеплішими за останні 140 років.
Як заявив глава Інституту космічних досліджень імені Годдарда Гевін Шмідт, що завершилося десятиліття найтепліше за історію спостережень.
“Починаючи з 1960 року кожне десятиліття було тепліше попереднього”, – заявив він.
Повідомляється, що в 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуса вище, ніж в середньому в 20 столітті і на 1,11 градуса вище, ніж в 19 столітті.
“Зростаючі температури в атмосфері і океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії і Антарктиці і збільшення числа таких екстремальних явищ як теплові хвилі, пожежі, сильні опади”, – сказано в повідомленні прес-служби NASA.
- Нинішнє десятиліття на нашій планеті може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. ро це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (WMO).
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на конференції з клімату в Мадриді визначив чіткі завдання з порятунку планети до 2100 року. Він заявив, що до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%, до 2050 року необхідно досягти вуглецевого нейтралітету, а до 2100 року – обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм.