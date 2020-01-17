Вчені NASA разом зі співробітниками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прийшли до висновку, що минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень починаючи з 1880 року.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

За показником середньої температури в світі найспекотнішим був 2016 рік. 2019 рік посів друге місце.

Вчені також зазначили, що, починаючи з 1960 року, кожне десятиліття було тепліше, ніж попереднє. А останні п’ять років були найтеплішими за останні 140 років.

Як заявив глава Інституту космічних досліджень імені Годдарда Гевін Шмідт, що завершилося десятиліття найтепліше за історію спостережень.

“Починаючи з 1960 року кожне десятиліття було тепліше попереднього”, – заявив він.

Повідомляється, що в 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуса вище, ніж в середньому в 20 столітті і на 1,11 градуса вище, ніж в 19 столітті.

“Зростаючі температури в атмосфері і океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії і Антарктиці і збільшення числа таких екстремальних явищ як теплові хвилі, пожежі, сильні опади”, – сказано в повідомленні прес-служби NASA.