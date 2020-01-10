Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що у НАТО немає причин не довіряти інформації про те, що український літак був збитий ракетою.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

“Ми не бачимо підстав не вірити повідомленням ЗМІ і відеоматеріалів про можливе враження українського Boeing іранською ракетою”, – сказав Столтенберг.

Генсек також заявив, що Іран зобов’язаний провести прозоре розслідування з приводу причин катастрофа літака МАУ.

“Важливо, щоб ми встановили там всі факти… Я закликаю Іран в повній мірі брати участь і внести свій вклад в прозоре і ретельне розслідування… Нам необхідно ретельне розслідування, щоб встановити всі факти, і саме тому ми повинні в повній мірі співпрацювати з іранської стороною”, – підкреслив він.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.