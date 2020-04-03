Про це заявив після закінчення засідання міністрів генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

Варто зазначити, що засідання міністрів вперше відбулося за допомогою відеоконференції через пандемію коронавірусу. Його темами стали: підтримка України та Грузії, місії в Іраку і Афганістані, а також протидія COVID-19.

Як розповів за підсумками засідання Столтенберг, поглиблення партнерства з Україною та Грузією передбачає:

• проведення навчань у Чорному морі;

• спільну роботу над протидією гібридній війні;

• обмін радіолокаційними даними.

“Ми вирішили ще більше поглибити наші партнерські відносини з Україною та Грузією, включаючи навчання в стратегічному Чорноморському регіоні і спільну роботу з протидії гібридній війні. А також включаючи зусилля з обміну більшою кількістю радіолокаційних даних, щоб зробити небо безпечнішим для всіх”, – зазначив Столтенберг.

У свою чергу місія США в НАТО висловила підтримку членству України та Грузії в Альянсі, а також посиленню безпеки і стабільності в Чорному морі.