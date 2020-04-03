Про це заявив після закінчення засідання міністрів генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.
Варто зазначити, що засідання міністрів вперше відбулося за допомогою відеоконференції через пандемію коронавірусу. Його темами стали: підтримка України та Грузії, місії в Іраку і Афганістані, а також протидія COVID-19.
Як розповів за підсумками засідання Столтенберг, поглиблення партнерства з Україною та Грузією передбачає:
• проведення навчань у Чорному морі;
• спільну роботу над протидією гібридній війні;
• обмін радіолокаційними даними.
“Ми вирішили ще більше поглибити наші партнерські відносини з Україною та Грузією, включаючи навчання в стратегічному Чорноморському регіоні і спільну роботу з протидії гібридній війні. А також включаючи зусилля з обміну більшою кількістю радіолокаційних даних, щоб зробити небо безпечнішим для всіх”, – зазначив Столтенберг.
У свою чергу місія США в НАТО висловила підтримку членству України та Грузії в Альянсі, а також посиленню безпеки і стабільності в Чорному морі.
- У січні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки на приєднання України до Програми розширених можливостей Альянсу.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.