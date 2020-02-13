Про це повідомляється на офіційному сайті альянсу.

“Ми мали гарну дискусію з міністром оборони України (Андрієм – Ред.) Загороднюком, під час якої обговорили важливість реформ і нашу готовність надавати в цьому практичну й політичну допомогу. Союзники підтвердили підтримку суверенітету й  територіальної цілісності України”, – заявив Столтенберг.

Також генсек наголосив, що НАТО продовжує надавати практичну та політичну підтримку для України.

“Усі міністри підтвердили готовність продовжувати таку допомогу і привітали зусилля України, яка досягає значного прогресу в реформах”, – сказав він.

  • Україна й  НАТО остаточно узгодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні “Незламна стійкість-2020” в Одесі.
  • У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.