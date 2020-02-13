Про це повідомляється на офіційному сайті альянсу.

“Ми мали гарну дискусію з міністром оборони України (Андрієм – Ред.) Загороднюком, під час якої обговорили важливість реформ і нашу готовність надавати в цьому практичну й політичну допомогу. Союзники підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України”, – заявив Столтенберг.

Також генсек наголосив, що НАТО продовжує надавати практичну та політичну підтримку для України.

“Усі міністри підтвердили готовність продовжувати таку допомогу і привітали зусилля України, яка досягає значного прогресу в реформах”, – сказав він.