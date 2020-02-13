Про це повідомляється на офіційному сайті альянсу.
“Ми мали гарну дискусію з міністром оборони України (Андрієм – Ред.) Загороднюком, під час якої обговорили важливість реформ і нашу готовність надавати в цьому практичну й політичну допомогу. Союзники підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України”, – заявив Столтенберг.
Також генсек наголосив, що НАТО продовжує надавати практичну та політичну підтримку для України.
“Усі міністри підтвердили готовність продовжувати таку допомогу і привітали зусилля України, яка досягає значного прогресу в реформах”, – сказав він.
- Україна й НАТО остаточно узгодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні “Незламна стійкість-2020” в Одесі.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.