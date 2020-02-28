Північноатлантична рада НАТО сьогодні зібралася на спеціальне засідання через ескалацію ситуації в Сирії. За його підсумками члени Альянсу закликали режим сирійського президента Башара Асада і Росію до деескалації.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті НАТО.

Засідання було скликане на прохання Туреччини (відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО). Згідно з цією статтею, будь-який союзник може спрямовувати запит на консультації, якщо, на його думку, під загрозою знаходиться його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека.

“Посли всіх 29 країн-союзників по НАТО зустрілися в Північноатлантичній раді в п’ятницю (28 лютого 2020 року) на прохання Туреччини… Союзники висловили свої найглибші співчуття у зв’язку із загибеллю турецьких солдатів біля Ідліба. Вони також засудили хаотичні повітряні удари сирійського режиму і Росії, котра підтримує його, в провінції Ідліб і закликали їх припинити наступ, поважати міжнародне право і підтримати зусилля ООН щодо мирного врегулювання”, – наголошується в заяві.

Як зазначив за підсумками засідання генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс солідарний із Туреччиною і буде і надалі підтримувати цю країни “за допомогою низки заходів, в тому числі шляхом зміцнення її протиповітряної оборони”.

“Сьогоднішня зустріч є явним знаком солідарності з Туреччиною. Туреччина є союзником НАТО, котрий найбільше постраждав від жахливого конфлікту в Сирії… НАТО продовжує підтримувати Туреччину за допомогою низки заходів, в тому числі шляхом посилення її протиповітряної оборони, що допомагає їй протистояти загрозі ракетних ударів з Сирії”, – заявив Столтенберг.

Він закликав до деескалації ситуації і повернення до узгодженого в 2018 році режиму перемир’я, щоб уникнути погіршення гуманітарної ситуації.

“Союзники будуть дуже уважно стежити за розвитком подій на південно-східному кордоні НАТО”, – додав Столтенберг.

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Як відомо, в результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовців. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).

Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на вищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всім відомим цілям” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.

ДОВІДКА. Північноатлантична рада (North Atlantic Council) – основний орган ухвалення політичних рішень НАТО, що складається з постійних представників від країн-членів організації. Він був створений статтею 9 Північноатлантичного договору і є єдиним органом в НАТО, повноваження якого випливають безпосередньо з договору.

29 членів НАТО мають дипломатичні представництва в організації через свої посольства в Бельгії. Засідання Північноатлантичної ради, на яких головує Генеральний секретар НАТО, передбачають прийняття всіх рішень на підставі загальної згоди.