На початок 2020 року середня кількість банкнот на одного українця становила 70 штук, а монет – 182 штуки.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зокрема, у готівковому обігу країни, станом на 1 січня 2020 року, перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн, у тому числі монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) та банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Це на 6,2% більше ніж на початок минулого року (400,1 млрд грн станом на 1 січня 2019 року).

Зазначається, що збільшення обсягів готівки в обігу впродовж 2019 року зумовлювалося потребами зростаючої економіки України у засобах розрахунку. Проте попит на готівку стримувався подальшим розвитком безготівкових платежів.

Завдяки цьому, за оперативними оцінками НБУ, середній рівень готівки в економіці знизився з 9,5 % у 2018 році до 8,9 % у 2019 році.

“На початок 2020 року середня кількість банкнот на одного українця становила 70 штук, а монет (розмінних та обігових монет 1, 2 та 5 грн, які є засобом платежу) – 182 штуки“, – додали в НБУ.

Водночас, середня кількість монет, що припадають на одного українця, знизилася за рік на 41 % внаслідок вилучення з обігу розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок та припинення видач монет номіналом 25 копійок з 1 жовтня 2019 року.

Крім того, за даними регулятора, найбільше за кількістю в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок (23,4 % та 28,9 % відповідно). Водночас у готівковому обігу країни вже перебуває майже 4 млн штук (0,13 %) банкнот найвищого номіналу 1 000 гривень, що були введені в обіг з 25 жовтня 2019 року.