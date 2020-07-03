Про це повідомила на брифінгу перший заступник голови НБУ, тимчасово виконуюча обов’язки голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Вона наголосила, що ключовими “червоними лініями” для команди НБУ є:
• незалежність банку;
• неприпустимість включення “друкарського верстата” для друкування грошей;
• неприпустимість повернення збанкрутілих банків колишнім власникам;
• неприпустимість адміністративного втручання в ринкові відносини.
“Для нашої команди “червоними лініями” залишаються ті лінії, які були озвучені головою. По-перше, незалежність НБУ як інституції. Це право Нацбанку приймати рішення незалежно від політичних уподобань чи побажань, а тільки з метою підтримки макрофінансової стабільності. Це неприпустимість включення друкарського верстата. Це неприпустимість повернення збанкрутілих банків колишнім власникам. Це неприпустимість адміністративного втручання в ринкові відносини”, – зазначила Рожкова.
Вона уточнила, що члени правління НБУ вирішили залишитися працювати. При цьому Рожкова закликала президента, Уряд і політиків до співпраці.
“Ми, усвідомлюючи свою відповідальність, залишаємося працювати з метою збереження, забезпечення макрофінансової стабільності і стабільності роботи фінансового сектора. Водночас ми звертаємося до Уряду, до президента, до політиків і закликаємо їх до ефективної співпраці з Національним банком. До співпраці, яка дасть нам можливість виконувати функції, покладені на нас Конституцією України та законом про НБУ”, – заявила вона.
Рожкова також підтвердила, що поки буде виконувати обов’язки голови НБУ.
“До призначення нового голови я за розкладом посадових обов’язків буду виконувати обов’язки очільниці Нацбанку”, – сказала вона.
Коментуючи питання призначення нового голови Національного банку, Рожкова заявила, що ним має стати технократ із високою репутацією.
“З нашої точки зору, це має бути професійна людина, у якої висока репутація як на внутрішньому ринку, серед фінансового сектора, бізнесу, так і у зовнішніх партнерів України, включаючи інвесторів. Це повинен бути технократ, який не піддається політичному тиску”, – розповіла вона.
(На відео – з 3:40, 10:20 і 16:40)
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