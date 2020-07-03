У команди Національного банку України після відставки його голови Якова Смолія залишаються колишні "червоні лінії".

Про це повідомила на брифінгу перший заступник голови НБУ, тимчасово виконуюча обов’язки голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Вона наголосила, що ключовими “червоними лініями” для команди НБУ є:

• незалежність банку;

• неприпустимість включення “друкарського верстата” для друкування грошей;

• неприпустимість повернення збанкрутілих банків колишнім власникам;

• неприпустимість адміністративного втручання в ринкові відносини.

“Для нашої команди “червоними лініями” залишаються ті лінії, які були озвучені головою. По-перше, незалежність НБУ як інституції. Це право Нацбанку приймати рішення незалежно від політичних уподобань чи побажань, а тільки з метою підтримки макрофінансової стабільності. Це неприпустимість включення друкарського верстата. Це неприпустимість повернення збанкрутілих банків колишнім власникам. Це неприпустимість адміністративного втручання в ринкові відносини”, – зазначила Рожкова.

Вона уточнила, що члени правління НБУ вирішили залишитися працювати. При цьому Рожкова закликала президента, Уряд і політиків до співпраці.

“Ми, усвідомлюючи свою відповідальність, залишаємося працювати з метою збереження, забезпечення макрофінансової стабільності і стабільності роботи фінансового сектора. Водночас ми звертаємося до Уряду, до президента, до політиків і закликаємо їх до ефективної співпраці з Національним банком. До співпраці, яка дасть нам можливість виконувати функції, покладені на нас Конституцією України та законом про НБУ”, – заявила вона.

Рожкова також підтвердила, що поки буде виконувати обов’язки голови НБУ.

“До призначення нового голови я за розкладом посадових обов’язків буду виконувати обов’язки очільниці Нацбанку”, – сказала вона.

Коментуючи питання призначення нового голови Національного банку, Рожкова заявила, що ним має стати технократ із високою репутацією.

“З нашої точки зору, це має бути професійна людина, у якої висока репутація як на внутрішньому ринку, серед фінансового сектора, бізнесу, так і у зовнішніх партнерів України, включаючи інвесторів. Це повинен бути технократ, який не піддається політичному тиску”, – розповіла вона.

(На відео – з 3:40, 10:20 і 16:40)