В НБУ повідомили, скільки коштів щомісяця переказують заробітчани в Україну

З липня 2019 року українські трудові мігранти переказують до України по 1,12-1,17 мільярда доларів щомісяця.

Про це повідомила прес-служба експертної платформи НБУ.

Зазначається, що у третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного робітника в Україні досягла 382 євро.

Водночас, середньостатистичний робітник у Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), у Республіці Польща – 1142 євро (в 3 рази), на території Російській Федерації – 636 євро (в 1,7 рази).

Експерти НБУ наголошують, що судячи з переказів заробітчан, у 2019 році сягнув рекорду відплив робочої сили з країни. Зокрема, за 10 місяців року, за оцінками НБУ, вони перерахували до України 10,5 млрд доларів (минулого року за цей період – 9,4 млрд доларів). Водночас, з липня надходження, які центральний банк трактує як оплату праці за кордоном, становлять сталу величину – 1,12-1,17 млрд доларів щомісяця.

“Певною мірою це може пояснюватися скороченням розриву в рівні зарплат з країнами, куди традиційно прямує найбільше українських заробітчан. Адже з кінця 2016-го середні зарплати у євроеквіваленті на території Росії зросли лише на 9 %, в Польщі – на 18 %, в Чехії – на 20 %. Натомість в Україні таке зростання становило 85 % завдяки спурту номінальних заробітних плат та ревальвації гривні”, – пояснили в прес-службі.