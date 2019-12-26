В НБУ розповіли, що буде з «ПриватБанком», якщо суд відмінить його націоналізацію

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, що буде з "ПриватБанком" у разі, якщо суд відмінить його націоналізацію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “Мінфін”.

“План є. В цьому випадку відбудеться двостороння реституція і “ПриватБанк” знову опиниться у Фонді гарантування. Ось тут і будуть потрібні норми законопроєкту, які допоможуть провести всі процедури швидше. Ви ж розумієте, що банк такого розміру не можна ліквідувати, інакше ми дестабілізуємо всю фінансову систему. З ним доведеться щось робити — можливо, передавати активи і пасиви, можливо, — створювати перехідний банк”, – розповіла Рожкова.

Вона наголосила, що при цьому “ПриватБанк” повинен продовжувати працювати.

“Банк — це як доменна піч: якщо її один раз загасити, то знову розпалити вже не можна. Так і “Приват”. Якщо його зупинити, клієнти до нього вже не повернуться. А це означає виплати, відтоки за системою, інфляція тощо”, – пояснила перша заступниця голови НБУ.

Крім того, вона додала, що рішення адміністративного суду ще повинен затвердити господарський суд.

“На це потрібен якийсь час. Звичайно, на таке рішення ринок відреагує негативно, і у нас вже є план з підтримки фінансової стабільності в системі. З цим ми точно впораємося. Далі повинна бути обопільна реституція — якщо скасують націоналізацію, значить буде анульована докапіталізація “Привату”. Значить НБУ ухвалить рішення про його неплатоспроможність і, за чинним законодавством, звернеться до Кабінету Міністрів. І оскільки “Приват” – системно важливий банк, ми будемо пропонувати прийняти рішення про його націоналізацію. Навіть якщо суд поверне акції “Привату” Коломойському, у нас в регулюванні є норма, яка дозволяє регулятору позбавити акціонера банку права голосу, якщо він не пройшов узгодження в Нацбанку”, – пояснила Рожкова.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.