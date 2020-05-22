В Україні за останній тиждень (з 15 по 22 травня) зросли ціни на деякі продукти харчування.

Про це йдеться в економічному огляді тижня Національного банку України.

У НБУ уточнили, що зростання цін було незначним.

“Протягом останнього тижня ціни на продукти харчування незначно підвищилися. Зокрема дорожчали фрукти під впливом скорочення пропозиції, а також яловичина та деякі крупи”, – зазначається в повідомленні.

Згідно з оприлюдненим графіком, вартість фруктів у порівнянні з попереднім місяцем підвищилася на 7,9 %, яловичини – на 0,8 %, м’ясопродуктів – на 1,4 %, молочних продуктів – на 0,4 % (зокрема, молока на 0,7 %), яєць – на 11,1 %, борошна і круп – на 0,1 %.

У Нацбанку також поінформували, що ціни на продукти, по яким запроваджено державний моніторинг, змінилися несуттєво.

“З 18 травня набула чинності постанова Кабінету Міністрів про державне регулювання цін, що зобов’язує ритейлерів заздалегідь декларувати зростання роздрібних цін для визначеного переліку продуктів харчування та медичних товарів. За даними з онлайн супермаркетів протягом квітня-травня зміна цін на більшість таких товарів не перевищувала 3 % за тиждень, а вартість деяких з них навіть знижувалась”, – йдеться в звіті НБУ.

ДОВІДКА. Індекс споживчих цін характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді.