Про це повідомляє видання телеканал CNN з посиланням на місцеву поліцію.

“Двоє загиблих були знайдені в літаках відразу після катастрофи. Ще шестеро вважаються мертвими”, – повідомляє лейтенант Райан Хіггінс.

Слідчі ще не з’ясували причину зіткнення літаків і кількість пасажирів у кожному з них. Затонулі літаки були знайдені на глибині 127 футів гідролокаторами, їх ще не відновили.

“Один з них – Cessna 206, модель другого ще не встановлена”, – повідомив CNN офіційний представник Федерального управління цивільної авіації Іен Грегор.

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF

— Kaitlin Knapp (@Kaitlin_Knapp1) July 6, 2020