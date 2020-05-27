26-28 червня 2020 року під Києвом відбудеться щорічний сімейний фестиваль повітряних куль "Мамо, я вдома" в новому післякарантинному форматі. Протягом трьох днів всі охочі зможуть взяти участь в організації красивих стартів десятків величезних яскравих аеростатів. Фестиваль відбудеться з дотриманням всіх необхідних санітарно-епідеміологічних норм. Для участі необхідно зареєструватися на сайті фестивалю, вибрати бажану роль в оргкомітеті та пройти інструктаж.

Фестиваль пройде в Макарівському районі Київської області. Старти повітряних куль заплановані 26 червня вранці на світанку — о 5:00, а також 27 і 28 червня вранці — о 5:00 і ввечері — о 19:00. Днем, в теплу пору року, повітряні кулі не можуть літати. Це пов’язано з перегрівом повітря біля землі, що перешкоджає комфортному зльоту аеростатів. Тому літні польоти в усьому світі проходять після світанку і перед заходом сонця.

Повітроплавання чутливо до погодних умов. Старти аеростатів можливі при відсутності сильного вітру, опадів і грози та інших метеорологічних факторів.

Як потрапити на фестиваль

Участь у фестивалі безкоштовна за попередньою реєстрацією на сайті. При реєстрації учасники повинні вибрати свій бажаний статус, який визначить їх функцію в організації заходу. На даний момент доступні наступні ролі:

– волонтер

– фотограф

– відеомейкер

– медик

– спостерігач за виконанням спортивних завдань

– суддя спортивних повітроплавальних змагань

– учасник наземної підготовки повітряних куль

– журналіст / блогер

Після реєстрації на сайті, учасники отримають запрошення і всі необхідні матеріали. Учасники оргкомітету зможуть взяти на захід свої сім’ї. Організатори обіцяють максимальне занурення у світ повітроплавання, нові емоції і приголомшливі інстаграмні фото.

Всі охочі здійснити фестивальний політ на повітряній кулі, повинні попередньо придбати сертифікат. Політ на фестивалі обійдеться від 2990 до 3590 грн. за людину в залежності від дати покупки. Учасники польотів стають членами команд повітроплавальних екіпажів і братимуть участь в змагальній програмі. Перемогу здобуде команда, чий аеростат підлетить ближче всього до наземної цілі.

Після проведення фестивалю кожен учасник оргкомітету отримає іменний диплом про його внесок в створення повітроплавного проекту.

Без реєстрації в оргкомітеті присутність на місці старту повітряних куль неможлива, у зв’язку з карантинними обмеженнями. Польоти аеростатів можна буде спостерігати в небі Макарівського району, в межі сіл Колонщина та Березівка. Під час польотів на сайті фестивалю буде відбуватися онлайн трансляція в звичайному і 360° форматі.

Організатором сімейного фестивалю повітряних куль “Мамо, я вдома” є повітроплавне товариство “Монгольф’єр”, яке щорічно організовує фестивалі повітряних куль в Київській області, Умані, Черкасах і Луцьку.

Організатори просять стежити за можливими змінами в програмі на сайті та події фестивалю у Facebook.