У німецькому місті Крефельд в результаті пожежі в зоопарку загинули десятки тварин, в тому числі горили, орангутанги та шимпанзе.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Повідомлення про пожежу надійшло о 00:38 за місцевим часом 1 січня.

Прибулі на місце пожежники не змогли допомогти тваринам, так як будівля майже вигоріло.

“Наші найгірші побоювання підтвердилися. У приміщенні з мавпами, що вижили тварин немає”, – йдеться в повідомленні керівництва зоопарку.

Відкритий в 1975 році корпус площею 2000 кв. м вміщував 10 людиноподібних мавп, а також безліч дрібних видів, тропічних птахів та фруктових кажанів.

Німецькі ЗМІ повідомили, що загинуло більше 30 тварин, серед них 48-річна Маса, найстаріша срібляста горила в європейській програмі розведення зникаючих видів.

Довколишній вольєр для горил вогонь не торкнувся. Улюбленець відвідувачів, самець Кідого і його сім’я живі і здорові.

На Facebook-сторінці зоопарку опублікували фото з території звіринця: місцеві жителі приносять свічки до портретів загиблих тварин, а також плакати з написами “Чому?”.

Також опублікували фотографії загиблих мавп:

Варто відзначити, що орангутанги знаходяться під загрозою зникнення в дикій природі, головним чином, через знищення природного середовища їх проживання.