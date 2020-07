Про це повідомляє агентство Reuters.

20 людей загинули і щонайменше 13 людей зникли безвісти в районі Мьягді, в 200 км на північний захід від столиці Катманду.

У сусідньому районі Каски загинули семеро людей, повідомив другий урядовець в туристичному місті Покхара.

Ще сім осіб було вбито в районі Джаджаркот на крайньому заході.

Шестеро людей загинули в Гульмі, Ламджунге і Сіндхупалчоке в центральному Непалі.

#WATCH: Heavy flooding in Sindhupalchok area of Nepal following heavy rainfall; many houses have been swept away. (9/7) pic.twitter.com/CH4KigWnP6

— ANI (@ANI) July 10, 2020