У Непалі сильні зливи стали причиною сходження селей, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

20 людей загинули і щонайменше 13 людей зникли безвісти в районі Мьягді, в 200 км на північний захід від столиці Катманду.

У сусідньому районі Каски загинули семеро людей, повідомив другий урядовець в туристичному місті Покхара.

Ще сім осіб було вбито в районі Джаджаркот на крайньому заході.

Шестеро людей загинули в Гульмі, Ламджунге і Сіндхупалчоке в центральному Непалі.

#WATCH: Heavy flooding in Sindhupalchok area of Nepal following heavy rainfall; many houses have been swept away. (9/7) pic.twitter.com/CH4KigWnP6 — ANI (@ANI) July 10, 2020

За словами поліції, на південних рівнинах, що межують з Індією, річка Коші, яка майже щороку викликає повені в східному індійському штаті Біхар, протікає вище рівня небезпеки.

Зсуви і раптові повені – звичайне явище в гірському Непалі під час мусонів в червні-вересні щороку.