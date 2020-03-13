Влада Непалу прийняла рішення скасувати всі експедиції на гору Еверест до кінця сезону скелелазіння в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив міністр туризму Кедар Бахадур Адхікарі, повідомляє CNN.

“Експедиції на гору Еверест були негайно припинені. Дозволи на скелелазіння скасовані до кінця квітня”, – сказав міністр.

Сезон скелелазіння триває з березня по травень. В цей час до Евересту приїжджають тисячі туристів.

Скасування експедицій матиме негативні наслідки для економіки Непалу. Для деяких місцевих жителів надання туристичних послуг – єдине джерело доходу.

За сезон альпіністи можуть витрачати навіть до 100 тисяч доларів кожен.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.