Про це заявив міністр туризму Кедар Бахадур Адхікарі, повідомляє CNN.
“Експедиції на гору Еверест були негайно припинені. Дозволи на скелелазіння скасовані до кінця квітня”, – сказав міністр.
Сезон скелелазіння триває з березня по травень. В цей час до Евересту приїжджають тисячі туристів.
Скасування експедицій матиме негативні наслідки для економіки Непалу. Для деяких місцевих жителів надання туристичних послуг – єдине джерело доходу.
За сезон альпіністи можуть витрачати навіть до 100 тисяч доларів кожен.
Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.