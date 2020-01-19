Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Зріст чоловіка становив 67,08 см. За словами його близьких, останнім часом Хагендра боровся з проблемами із серцем, астмою і пневмонією.
Він був поміщений у лікарню Manipal у Непалі, де і помер у п’ятницю.
Хагендра Тапа Магар народився 14 жовтня 1992 року в провінції Баглунг, Непал. Сільські жителі дали Магару прізвисько “маленький Будда”. При народженні він важив 600 г, а в дорослому віці – 5,5 кг.
Магар вперше потрапив до книги світових рекордів в 2011 році у віці 18 років. Як повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса, він був визнаний найменшою людиною в світі, яка зберегла здатність самостійно пересуватися.
Тоді ж він був призначений послом доброї волі Непалу в галузі туризму.
“Я не вважаю себе маленькою людиною. Я велика людина. Я сподіваюся, що володіння цим титулом дозволить мені довести це і отримати належний дім для мене і моєї родини”, – відзначав він.
Магар подорожував по всьому світу, з’являвся на телебаченні в Європі і США.
Книга рекордів Гіннесса визнає дві категорії людей невисокого зросту: мобільних і немобільних (здатних пересуватися самостійно і тих, хто не може цього робити). Магар належав до рекордсменів першої категорії. У другій найнижчою людиною в світі вважається філіппінець Джунрей Балауінг, зріст якого становить 59,93 см.
Тепер звання найменшої людини, котра зберегла мобільність, перейшло до колумбійця Едуарда Ернандеса, зріст якого складає 70,21 сантиметра.
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We are saddened today to hear of the passing of the world’s shortest man, Khagendra Thapa Magar from Nepal. He was 27 years old. Khagendra, who was born on 14 October 1992, stood at 67.08 cm (2 ft 2.41 in) tall when measured at Fewa City Hospital in Pohkara, Nepal, on the advent of his 18th birthday in 2010. Khagendra was born in the Baglung district of Nepal, the eldest son of Roop Bahadur and Dhan Maya. His father recalled, “He was so tiny when he was born that he could fit in the palm of your hand, and it was very hard to bathe him because he was so small.” According to friends, Khagendra had been struggling recently with heart problems, asthma and pneumonia. “We’re terribly sad to hear the news from Nepal that Khagendra is no longer with us,” said Guinness World Records Editor-in-Chief Craig Glenday, who first met Khagendra during his visit to Italy in 2010. “His bright smile was so infectious that he melted the hearts of anyone who met him. As many people of short stature experience, life can be challenging when you weigh just 6 kg and you don’t fit into world built for the average person. But Khagendra certainly didn’t let his small size stop him from getting the most out of life. It’s been an honour to know him and his family, and a privilege to share his story with the world.” Click the link in our bio for more memories of Khagendra.
- У січні минулого року найстаріший чоловік світу, японець Масадзо Нонака помер у віці 113 років і 179 днів. Він офіційно вважався найстарішим із людей, котрі живуть на Землі.