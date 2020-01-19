У Непалі померла найменша людина в світі – Хагендра Тапа Магар. Йому було 27 років.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Зріст чоловіка становив 67,08 см. За словами його близьких, останнім часом Хагендра боровся з проблемами із серцем, астмою і пневмонією.

Він був поміщений у лікарню Manipal у Непалі, де і помер у п’ятницю.

Хагендра Тапа Магар народився 14 жовтня 1992 року в провінції Баглунг, Непал. Сільські жителі дали Магару прізвисько “маленький Будда”. При народженні він важив 600 г, а в дорослому віці – 5,5 кг.

Магар вперше потрапив до книги світових рекордів в 2011 році у віці 18 років. Як повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса, він був визнаний найменшою людиною в світі, яка зберегла здатність самостійно пересуватися.

Тоді ж він був призначений послом доброї волі Непалу в галузі туризму.

“Я не вважаю себе маленькою людиною. Я велика людина. Я сподіваюся, що володіння цим титулом дозволить мені довести це і отримати належний дім для мене і моєї родини”, – відзначав він.

Магар подорожував по всьому світу, з’являвся на телебаченні в Європі і США.

Книга рекордів Гіннесса визнає дві категорії людей невисокого зросту: мобільних і немобільних (здатних пересуватися самостійно і тих, хто не може цього робити). Магар належав до рекордсменів першої категорії. У другій найнижчою людиною в світі вважається філіппінець Джунрей Балауінг, зріст якого становить 59,93 см.

Тепер звання найменшої людини, котра зберегла мобільність, перейшло до колумбійця Едуарда Ернандеса, зріст якого складає 70,21 сантиметра.