Про це повідомили на сайті заповідника.

Такий перепис носорогів проводиться раз на п’ять років. Приблизно протягом трьох тижнів 350 експертів та службовців лісового управління шукали їх на території парку, аби підрахувати.

В XX столітті однорогі носороги були на межі вимирання. Тому влада Непалу й Індії направила зусилля на те, аби хоча б зберегти популяцію тварин цього виду.

Старший чиновник Департаменту національних парків та охорони дикої природи Харібхадра Ачарья сказав, що задоволений першими результатами роботи.90% носорогів цього виду мешкають у національному парку Читван.

В парку в Бардії зараз проживає 38 носорогів, в Національному парку Шуклафанта – 17, а в парку Парса – 3.

За словами непальських чиновників, саме пандемія коронавірусу допомогла тваринам, оскільки ті могли спокійно кочувати, без споглядання туристів.

Однак, скориставшись ситуацією, за останній рік браконьєри вбили чотирьох носорогів цього виду.Щорічний приріст популяції носорогів між 2011 і 2015 роками становив 5%.