Про це повідомляє Vox.

У Netflix опублікували звітність, згідно з якою в першому кварталі 2020 року сервіс заробив понад 700 млн доларів і різко збільшив базу підписників на тлі пандемії.

Зокрема, в першому кварталі минулого року в сервісу був приріст на 9,6 мільйонів підписників. У першому кварталі 2020 року приріст склав 15,8 мільйонів. При цьому, в Netflix прогнозували, що в цей час у них буде приріст на приблизно 7 мільйонів підписників. Більшість нових підписників сервісу живуть на території Європи, в Африці, а також в країнах на Близькому Сході.

“У своєму щоквартальному звіті про доходи компанія повідомила, що тепер у неї 183 мільйони клієнтів по всьому світу, і що зростання кількості підписників обумовлене карантинними обмеженнями по всьому світу”, – зазначили в матеріалі.

Що стосується чистого прибутку Netflix, то в порівнянні з 2019 роком він виріс вдвічі, з 344 до 709 млн доларів. У першому кварталі дохід компанії склав 5,77 млрд доларів. У минулому році в цей час сервіс заробив 4,52 млрд доларів.

Також в матеріалі вказали, що через такий високий рівень попиту на сервіс, в березні Netflix був змушений знизити якість відео в Європі, щоб не перевантажувати інтернет-інфраструктуру. Також сервіс найняв 2 тисячі нових співробітників у відділ підтримки клієнтів.

Тепер в Netflix розраховують на приріст абонентів ще на 7 мільйонів в наступному кварталі.