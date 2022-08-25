В ніч на 25 серпня на Київщині пролунали вибухи, а в Кривому Розі зафіксовано влучання (оновлено)

В ніч на 25 серпня російські військові завдали ударів по території Кривого Рогу. Водночас у Київській області пролунали вибухи.

Про це повідомили голова ОВА Київщини Олексій Кулеба та голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

О 03:39 сповістили про кілька “приходів” реактивної системи залпового вогню

“Торнадо-С” в Металургійному районі касетними боєприпасами. Зараз встановлюють наслідки влучання. За словами Вілкула, операційна дальність “Торнадо-С” становить до 120 кілометрів: “Працюють всі служби. Дуже уважно дивимося під ноги — можуть бути боєприпаси, що не розірвалися”, — попередив голова ОВА.

Згодом о 03:42 надійшла інформація про декілька вибухів, що пролунали в одній із громад Вишгородського району. За словами, Олексія Кулеби інформація наразі уточнюється, а на місці вже працюють екстрені служби. Він також закликав не нехтувати сигналами тривоги та відразу переходити в укриття.

ОНОВЛЕНО. 7:54 Кулеба заявив, що зафіксовано два прильоти одній із громад Вишгородського району. Військові РФ завдали ракетного удару, однак жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота української ППО.