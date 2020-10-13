У ніч з вівторка на середу, з 13 на 14 жовтня, КП "Київський метрополітен" працюватиме на годину довше через футбольний матч на НСК "Олімпійський".

Про це повідомили в пресслужбі метро.

Крім того, що роботу метро продовжать, можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції “Олімпійська” перед початком футбольного матчу та станцій “Олімпійська”, “Палац спорту” і “Площа Льва Толстого” після його закінчення.

Футбольний матч на стадіоні “Олімпійський” відбудеться о 21:45. Це гра Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії.