Про це повідомили в пресслужбі метро.
Крім того, що роботу метро продовжать, можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції “Олімпійська” перед початком футбольного матчу та станцій “Олімпійська”, “Палац спорту” і “Площа Льва Толстого” після його закінчення.
Футбольний матч на стадіоні “Олімпійський” відбудеться о 21:45. Це гра Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії.
- 7 жовтня збірна України з футболу програла команді Франції з рахунком 1:7. Зустріч пройшла на стадионі “Стад-де-Франс”.
- Воротарі збірної України з футболу Андрій Лунін (“Реал Мадрид”) і Юрій Паньків (“Олександрія”) отримали позитивні результати тестів на COVID-19 напередодні матчу з Францією. Відтак, в українській збірній залишився один голкіпер із заявлених на матч зі збірною Франції – Георгій Бущан (“Динамо”).
- Раніше коронавірус виявили у голкіпера Андрія П’ятова (“Шахтар”), який також входить до збірної України.