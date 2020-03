Про це повідомляє нідерландське видання Nltimes.

Найближчими днями в Нідерландах публічне життя призупиниться на три тижні через ризики поширення коронавірусу. На цей час припинять роботу школи, заклади громадського харчування та спортивні клуби.

D соціальній мережі Twitter користувачі опублікували відео, на якому місцеві жителі стоять в черзі до кавових магазинів.

There are waiting lines for the coffeeshops in amsterdam cause after today they’re closing 3 weeks. Here are local street dealers giving their numbers to the people waiting😂😂 pic.twitter.com/RQqijkd61A

— earl sweatshirt burner account (@GincoTalksRap) March 15, 2020