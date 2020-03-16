В Нідерландах через заходи карантину у зв'язку із епідемією коронавірусу зачинилися для відвідувачів публічні місця та дитячі заклади освіти. А дехто скуповує марихуану.

Про це повідомляє нідерландське видання Nltimes.

Найближчими днями в Нідерландах публічне життя призупиниться на три тижні через ризики поширення коронавірусу. На цей час припинять роботу школи, заклади громадського харчування та спортивні клуби.

D соціальній мережі Twitter користувачі опублікували відео, на якому місцеві жителі стоять в черзі до кавових магазинів.

There are waiting lines for the coffeeshops in amsterdam cause after today they’re closing 3 weeks. Here are local street dealers giving their numbers to the people waiting😂😂 pic.twitter.com/RQqijkd61A — earl sweatshirt burner account (@GincoTalksRap) March 15, 2020

Користувачі пояснюють, що місцеві закуповуються, дозволеною в Нідерландах, маріхуаною.

Нелегальні дилери роздають людям у чергах візитки зі своїми номерами.

Відмітимо, в Нідерландах зареєстровано 1136 випадків захворювання на коронавірус, з них – 20 смертей й двоє пацієнтів вилікувались.