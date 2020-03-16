Про це повідомляє нідерландське видання Nltimes.

Найближчими днями в Нідерландах публічне життя призупиниться на три тижні через ризики поширення коронавірусу. На цей час припинять роботу школи, заклади громадського харчування та спортивні клуби.

D соціальній мережі Twitter користувачі опублікували відео, на якому місцеві жителі стоять в черзі до кавових магазинів.

Користувачі пояснюють, що місцеві закуповуються, дозволеною в Нідерландах, маріхуаною.

Нелегальні дилери роздають людям у чергах візитки зі своїми номерами.

AFP

Відмітимо, в Нідерландах зареєстровано 1136 випадків захворювання на коронавірус, з них – 20 смертей й двоє пацієнтів вилікувались.