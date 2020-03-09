У Нідерландах починаються судові слухання над трьома громадянами Росії і одним українцем - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим і Леонідом Харченком, яких звинувачують в причетності до збиття рейсу МН17 Малазійських авіаліній, що забрала життя 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Слідчі стверджують, що у них є докази того, що ракетна система “Бук”, що збила авіалайнер, прибула з військової бази з території Росії.

Варто зазначити, що ніхто з підозрюваних не братиме участь у процесі.

Троє чоловіків росіяни і один зі східної України. Жодна з країн не видає своїх громадян, але у одного з росіян в залі суду буде команда захисту.

Варто зазначити, що Росія неодноразово заперечувала причетність до трагедії 17 липня 2014 року.

Тоді загинули громадяни 10 країн.

Дві третини жертв були голландцями; Нідерланди взяли на себе провідну роль в розслідуванні, і суд буде проходити в рамках правової системи Нідерландів.

Суд

Судовий процес пройде в судовому комплексі Схипхола, який спеціально був обраний для проведення засідань через більшої місткості і заходів безпеки. Безпосередньо в залі суду може бути присутнім більше 100 чоловік.

Пряма трансляція слухань буде вестися на веб-сайті суду (www.courtmh17.com)

Висвітлювати судовий процес буде більш 400 представників ЗМІ.

Засідання будуть вестися судовою колегією в складі трьох постійних суддів і двох запасних. Зокрема, головувати буде Хендрік Стейнхаус (Hendrik Steenhuis) за участю Дагмара Костера (Dagmar Koster), Хелейни Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens).

Слухання будуть проходити з 9 по 13 березня, з 23 по 27 березня, з 8 червня по 3 липня, з 31 серпня по 13 листопада і з 1 лютого по 26 березня 2021 року.

Хто дасть свідчення?

Мало що відомо про те, хто буде давати свідчення перед судом.

Повідомляється, що в справі є 13 свідків, їхні особистості тримаються в секреті.

У разі необхідності суд зможе заслухати анонімні свідчення, а це може розтягнутися на кілька років.

Хто підозрювані?

Четверо чоловіків:

Ігор Гиркин, також відомий як Стрільців. За словами прокурорів, він є колишнім полковником в розвідувальній службі ФСБ Росії. В окупованому Донецьку він був “міністром оборони”.

Сергій Дубинський, відомий як Хмурий. Він працював в російському ГРУ. Він був заступником Гиркин і регулярно контактував з Росією

Олег Пулатов, відомий як Гюрза. Імовірно, він колишній військовослужбовець спецназу ГРУ, який став заступником начальника розвідувальної служби в Донецьку.

Леонід Харченко, відомий як Крот. За словами прокурорів, він є громадянином України. Без військової освіти. Був командиром бойовиків.

Повістки всім чотирьом обвинуваченим були спрямовані за адресами, відомим судовим органам. Однак невідомо, чи проживають вони там зараз.

Хто загинув на MH17?

193 громадянина Нідерландів;

43 малазійця (включаючи 15 членів екіпажу);

27 австралійців;

12 індонезійців;

10 британців;

4 громадянина Німеччини, 4 бельгійця;

3 філіппінця, 1 канадець і 1 новозеландець.