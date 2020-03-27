Влада Нідерландів впевнена в унікальності своєї стратегії боротьби з коронавірусом COVID-19, не звертаючи уваги на досвід і попередження з боку Іспанії та Італії.

Про це повідомляє іспанська газета El Confidencial.

У Нідерландах політики й медики стверджують, що поширення коронавірусу під контролем, роблять обмежену кількість тестів, сподіваються на “колективний імунітет” і не квапляться ушпиталити літніх людей із симптомами COVID-19.

Вибіркове ушпиталення: літнім людям рекомендують лікуватися вдома

Відмінність Італії та Іспанії в боротьбі з пандемією коронавірусу полягає в тому, що вони цінують літніх людей і роблять все для того, аби врятувати їх в разі зараження COVID-19. При цьому в Нідерландах медики двічі подумають перед тим, як ушпиталити літнього громадянина з COVID-19 і боротися за його життя в умовах пандемії. Такі рекомендації влада країни офіційно дала своїм лікарням.

Керівник відділу геріатрії в Генті (Бельгія) Неде ван ден Норгейт заявив, що не варто госпіталізувати літніх людей з COVID-19 до лікарень, тому що медики зможуть надати їм лише паліативну допомогу.

“Ушпиталити їх в лікарні, щоб вони там вмирали – негуманно”, – заявив чиновник.

За його словами, літні пацієнти з фізичними або психічними вадами, такими як розумова відсталість, наприклад, які вже дуже ослаблені, “з більшою ймовірністю” помруть протягом року, а якщо інфікуються COVID-19 – ще швидше.

“Лікування для них може й буде ефективним, але ймовірність того, що вони повністю вилікуються дуже мала”, – зазначив він.

Тож медики домовилися організувати роботу в умовах пандемії COVID-19 так, щоб рятувати інших інфікованих, тих, у кого ймовірність вижити значно вище, ніж у людей похилого віку. Головний їх аргумент — контакт з такими людьми суттєво зменшує ризик зараження персоналу швидкої допомоги й лікарень.

Середній вік пацієнтів, заражених коронавірусом в Нідерландах – 82 роки. Голландська влада запропонувала медикам пояснювати пацієнтам літнього віку з COVID-19, що, якщо їх ушпиталять, вони будуть в повній ізоляції, позбавлені спілкування і часу з сім’єю. На них чекає тривале лікування, вони не зможуть приймати відвідувачів. Медики допускають, що, почувши про таку перспективу, пацієнти похилого віку будуть згодні на лікування в домашніх умовах.

Але така філософія поки що на профілактичному рівні, оскільки лікарні Нідерландів ще не заповнені.

Пік захворювання може бути в травні

Президент Голландської асоціації інтенсивної терапії Дідерик Гоммерс заявляв, що зараз з коронавірусом у відділення інтенсивної терапії голландських лікарень ушпиталено майже 600 пацієнтів. Очікується, що ця цифра подвоїться наступного тижня.

При цьому, пік захворювання, за прогнозами, припаде на кінець травня.

Щоб максимально розтягнути час епідемії та забезпечити можливість для всіх громадян вилікуватися в відділеннях інтенсивної терапії, зараз медики пропонують тим, хто вже заражений коронавірусом, але не має ускладнень, бути вдома і дотримуватися рекомендацій лікарів.

В цілому, Нідерланди на два тижні відстають від Італії за показниками поширення і зараження COVID-19.

При цьому, важливо пояснити, що в Італії на коронавірус тестують усіх тих, у кого є симптоми зараження. У Нідерландах тестування проходять лише ті, хто має конкретні показники захворювання і потребує ушпиталення й симптоматичного лікування.

Нідерланди – політика “винятковості”

Всупереч досвіду Європи в боротьбі з пандемією і зростанню кількості інфікованих громадян в геометричній прогресії, в Нідерландах влада продовжує наполягати на винятковості.

Голова Нідерландського національного інституту громадського здоров’я та навколишнього середовища Яап ван Діссел запевняє парламент в тому, що зростання коронавірусної інфекції в країні “сповільнюється”. При цьому, навіть ушпиталені громадяни з симптомами зараження не проходять тестування. За його словами, медикам вдалося знайти “нульового пацієнта” і тепер один хворий може заразити лише одного здорового.

Голландці повністю довіряють своїй системі охорони здоров’я, залишаються в самоізоляції й суворо дотримуються рекомендацій лікарів. При цьому, в країні було зроблено лише 38 тисяч тестів при населенні 17 мільйонів осіб. Скільки реально заражених в країні — невідомо, оскільки тести роблять лише тим, кого ушпиталено.

Стратегія уряду

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пояснив, що стратегія, якої дотримується уряд полягає в тому, щоб домогтися “колективного імунітету”. Тобто коли вірусом заразиться достатня кількість населення, буде вироблятися “колективний імунітет”.

Аналогічна стратегія була в Великобританії. Однак, в результаті, прем’єр-міністр Борис Джонсон все ж заявив про локдаун, оскільки стратегія провалилася. Сам політик сьогодні повідомив про те, що інфікований.

До того ж, медики поки не розуміють, чи спрацює принцип “колективного імунітету” у випадку з коронавірусом.

Тому влада Нідерландів зазначила, що громадянам слід берегти себе, посилаючись на умови часткової ізоляції.

Наразі школи, ресторани, бари, клуби, борделі, спортивні зали, музеї та розважальні центри закрито до 6 квітня. Після цього дослідники опублікують доповідь, яка покаже, чи вплинула часткова ізоляція на ситуацію в країні.

Також в країні заборонено масові заходи на кшталт конференцій та концертів до 1 червня.

Влада не розглядає серйозніших обмежень, бо це стане серйозним ударом для економіки країни.

“При всій повазі, я думаю, що вони (влада Нідерландів) роблять велику помилку”, – заявив мер італійського міста Бергамо Джорджіо Горі, який зіткнувся зі складнощами боротьби з пандемією і сотнями смертей від Covid-19 щодня.