У Нідерландах припиняють застосування СOVID-вакцини AstraZeneca 

Про це повідомила Нідерландська асоціація мовлення (NOS).
У середу, 3 листопада, міністр охорони здоров’я країни Уго де Йонге у листі до парламенту повідомив, що вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca, яка не закуповується з літа, більше не використовуватиметься для щеплення населення.
За словами Де Йонге, останніми тижнями лише кілька осіб записалися на щеплення препаратом AstraZeneca.
Особи, які вже зробили першу ін’єкцію та записалися на повторне щеплення AstraZeneca, будуть щеплені вакциною Pfizer. Таку рекомендацію Рада з охорони здоров’я видала влітку, що й призвело до припинення закупівель вакцини цього виробника.
Спершу уряд Нідерландів навпаки надавав перевагу цій вакцині. Сприяло, зокрема, те, що для її зберігання не потрібні особливі умови, як-от наднизькі температури для мРНК-вакцин Pfizer чи Moderna.
Потім країна відмовилася від щеплень цієї вакциною осіб віком від 65 років, згодом — і всіх людей молодше за 60 років. Останнім часом вакциною AstraZeneca щепили лише вікову групу 60-64 роки.
На тлі повідомлень про те, що вакцина може спричиняти тромбоз, довіра до препарату і попит на нього в Нідерландах впали.
Країна мала надлишки цієї вакцини. Частину передали безплатно іншим країнам, зокрема, Сурінаму. Понад 100 тисяч доз викинули: термін їх придатності сплинув.
- Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви збирали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Проте вже у квітні в EMA підтвердили, що тромбоз дійсно може бути побічним ефектом після вакцинації препаратом від AstraZeneca.
- Того ж місяця Данія першою у Європі повністю відмовилася від COVID-вакцини AstraZeneca.
- В травні сповіщалося, що Норвегія не відновить використання вакцини проти COVID-19 виробництва AstraZeneca через ризик виникнення рідкісних, але сильних побічних ефектів.
- Крім цього, ЄС і інші країни стикалися з затримками у постачання вакцини. ЄС вимагав 200 млн євро компенсації від AstraZeneca за затримку. Також ЄС відмовився від закупівлі додаткових 100 млн доз вакцини AstraZeneca на тлі цих подій.