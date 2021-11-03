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У Нідерландах припиняють застосування СOVID-вакцини AstraZeneca 

Нідерланди повністю припинили використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca. 

Середа, 3 листопада 2021, 19:55

Про це повідомила Нідерландська асоціація мовлення (NOS).

У середу, 3 листопада, міністр охорони здоров’я країни Уго де Йонге у листі до парламенту повідомив, що вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca, яка не закуповується з літа, більше не використовуватиметься для щеплення населення.

За словами Де Йонге, останніми тижнями лише кілька осіб записалися на щеплення препаратом AstraZeneca.

Особи, які вже зробили першу ін’єкцію та записалися на повторне щеплення AstraZeneca, будуть щеплені вакциною Pfizer. Таку рекомендацію Рада з охорони здоров’я видала влітку, що й призвело до припинення закупівель вакцини цього виробника.

Спершу уряд Нідерландів навпаки надавав перевагу цій вакцині. Сприяло, зокрема, те, що для її зберігання не потрібні особливі умови, як-от наднизькі температури для мРНК-вакцин Pfizer чи Moderna.

Потім країна відмовилася від щеплень цієї вакциною осіб віком від 65 років, згодом — і всіх людей молодше за 60 років. Останнім часом вакциною AstraZeneca щепили лише вікову групу 60-64 роки.

На тлі повідомлень про те, що вакцина може спричиняти тромбоз, довіра до препарату і попит на нього в Нідерландах впали.

Країна мала надлишки цієї вакцини. Частину передали безплатно іншим країнам, зокрема, Сурінаму. Понад 100 тисяч доз викинули: термін їх придатності сплинув.

Теги: AstraZeneca, COVID-вакцина, Нідерланди

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