Сьогодні, 8 червня, в Нідерландах відбудуться судові слухання у справі про збитий у 2014 році над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Сьогодні в суді підведуть підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цієї трагедії.

Засідання суду буде транслюватися в прямому ефірі.

“Як заплановано, кримінальну справу MH17 відновиться у понеділок, 8 червня. Однак через коронавируса і відповідних національних обмежувальних заходів в блок судових слухань внесені корективи, в результаті чого присутні в залі суду в Судовому комплексі Схіпхол зможе обмежене число людей. Природно, всі можуть стежити за слуханнями в прямому ефірі”, – йдеться в повідомленні.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.