Про це повідомляє пресслужба суду.
Сьогодні в суді підведуть підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цієї трагедії.
Засідання суду буде транслюватися в прямому ефірі.
“Як заплановано, кримінальну справу MH17 відновиться у понеділок, 8 червня. Однак через коронавируса і відповідних національних обмежувальних заходів в блок судових слухань внесені корективи, в результаті чого присутні в залі суду в Судовому комплексі Схіпхол зможе обмежене число людей. Природно, всі можуть стежити за слуханнями в прямому ефірі”, – йдеться в повідомленні.
9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.
- Раніше повідомлялося, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Боїнга МН17.