В Нідерландах створили автоматизовану машину, що прибирає з пляжів недопалки. Для цього вона використовує штучний інтелект, який "вчиться" за допомогою фото, зібраних через Microsoft Trove.

Про це розповіли у блозі Microsoft.

Співзасновники гаазької компанії TechTics, яка розв’язує соціальні проблеми за допомогою технологій, Едвін Бос і Мартін Лукаарт розробили автоматизовану машину BeachBot для прибирання пляжу від недопалків.

Ширина робота — близько 80 сантиметрів. Він має чотири колеса для пересування та дві бортові камери. Щоб знаходити розкидані фільтри від цигарок, навіть якщо вони частково засипані піском, робот використовує штучний інтелект. Виявивши недопалок, робот захоплює його спеціальною “рукою” і закидує у внутрішнє сховище, яке має спустошувати людина.

Прототип працює від батареї, тож час роботи наразі невеликий — близько години. В майбутньому творці хочуть, щоб машина працювала автономно на сонячній енергії.

Демонстрація його роботи вперше відбулася у вересні минулого року під час Всесвітнього дня прибирання. За 30 хвилин на пляжі Схевенінген робот зміг зібрати 10 недопалків. Друга демонстрація має відбутися цього літа.

Творці вирішили розпочати саме прибирання недопалків з кількох причин. Фільтри сигарет є чи не найпоширенішим різновидом сміття на пляжах. Вони заповнені мікропластиком і після потрапляння у воду забруднюють її понад 30 хімікатами, що є токсичними для водних організмів.

“Почнемо з недопалків. Це найзасміченіший предмет у світі. У майбутньому ми хочемо, щоб роботи виявляли цілий ряд іншого сміття”, — каже Едвін Бос.

Щоб досягти того, аби робот розрізняв недопалки серед іншого сміття, команда створила спеціальний алгоритм їхнього виявлення на основі штучного інтелекту — перший у своєму роді. Для того, аби навчити його це робити, знадобилися тисячі фотографій недопалків.

Аби зібрати ці фотографії, Бос і його команда звернулися до Microsoft Trove. Цей додаток допомагає розробникам отримувати потрібні фотографії за ринковою вартістю. TechTics платить авторам фото недопалків на пляжах 25 центів за штуку. Мета — зібрати 2000 фотографій через Trove, вже є близько 200. Такий спосіб збору фотографій одночасно підвищує обізнаність про проблему засмічення пляжів.

Наразі TechTics створює двох ботів-компаньйонів меншого розміру, які досліджуватимуть простір і сповіщатимуть BeachBot про виявлені недопалки.